На Донбассе пронесся мощный торнадо: опубликовано впечатляющее видео

В Донецкой области зафиксировано необычное природное явление – по региону пронесся мощный торнадо.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале “Украина 360°”.

На кадрах можно увидеть черную тучу, которая накрыла местность, после чего с неба спустилась гигантская воронка, которая достаточно быстро перемещалась.

Как сообщал “источник”, недавно в небе над Киевом заметили необычное огромное облако в форме воронки, которая сужается ближе к земле.

Кроме того, в небе над центральной частью города Ниигата в центре Хонсю (Япония) очевидцы сняли на видео большое облако-воронку, которое превратилось в торнадо.