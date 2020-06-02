Совсем скоро вернется солнце: синоптики дали свежий прогноз погоды в Украине

По прогнозам синоптиков, солнечная погода установится в Украине с 3 июня.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 2 июня, на всей территории страны будет еще дождливо. Температура воздуха днем будет колебаться от +11 градусов в западных областях до +21 градуса в восточных. Ночью похолодает до +6..+11 градусов. Лишь в Одесской и Николаевской областях вероятность осадков ниже, чем на остальной территории Украины.

В среду, 3 июня, дождливо будет лишь в западных, Житомирской и Хмельницкой областях. На остальной территории страны – облачно с прояснениями.

Температура воздуха днем составит от +11 на западе до +21 градуса на востоке, а ночью – от +6 на западе до +11 на востоке.

Как сообщал “источник”, ранее синоптики озвучили “апокалиптический” прогноз погоды на лето в Украине.