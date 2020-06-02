Сорвало крыши, тонут авто: на популярном рынке Харькова непогода устроила потоп, видео

В Харькове из-за сильного ливня затопило ринок “Барабашово”, там практически все плавает.
Об этом сообщает “ХС.Харьков” в Telegram.
На видео, которые появились в сети, видно, что уровень воды настолько высокий, что машинам тяжело проехать, а люди ходят по лужам как по озеру.
У некоторых машин случились неполадки из-за попадения воды, образовываются пробки.
Потоками воды сорвало крышу над одним из торговых павильонов.
Из-за ситуации на рынке жителям города советуют воздержаться от посещения “Барабашово”.
Отметим, что затопило не только рынок, но и многие улицы Харькова.
Ранее “источник” сообщал, что в Харькове прошел сильный ливень, который затопил улицы города.
Также в сети показали свежие фото и видео из Харькова, где жители забыли о карантине и наплевали на ограничения.
Напомним, что в Украине с 1 июня будет введен очередной этап послабления карантинных ограничений.