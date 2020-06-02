Родители не понимают: боец ВСУ показал, как “русский мир” убивает детей, фото

Офицер ВСУ Анатолий Штирлиц показал печальное фото с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, на нем изображены трое детей с флагами СССР, ДНР и России.

Фотография появилась в Telegram.

“Обыкновенное фото с оккупированной территории. 6 лет агрессивной пропаганды Кремля, 6 лет ностальгии по совку делают свое коварное дело. В постоянной алкогольной интоксикации родители не понимают в кого они превращают своих детей. Понимание придет, но будет поздно”, – написал офицер.

На фото изображены трое маленьких мальчиков, на руке у каждого из них нарисовано по флагу. Дети счастливо улыбаются и позируют на камеру.

Понятно, что мальчики не могли сами себе нарисовать флаги на руках, это сделали родители, правда, непонятно зачем.

Ранее “источник” сообщал, что боевики так называемой ДНР объявили в розыск украинца Григория Синченко, которого они ранее захватили в плен и обвинили в партизанской деятельности.