“Пророчит” снегопады на зиму: какой праздник 2 июня и почему лучше молчать

Во вторник, 2 июня, в Украине отмечают народный праздник – Тимофей Грядочник, а в церковном календаре это дата почтения памяти святого Тимофея, князя Псковского, в миру благоверного князя Нальшанского Довмонта.

Об этом сообщает “источник”.

На Руси этого святого прозвали Грядочником, потому что праздник святого приходится на самый разгар работы с землей, огородом.

История праздника

Князь Довмонт родился в Литве в 1240 году. В 25 лет был вынужден покинуть отчизну, так как опасался за свою жизнь из-за междоусобных войн. Он взял дружину и весь свой род и убежал в город Псков, который стал для него второй родиной. Довмонт был ревностным язычником, но в Пскове решил стать христианином и принял святое Крещение с именем Тимофей.

За год жизни в городе он доблестью и христианским милосердием снискал всеобщую любовь, преданность и уважение. Вскоре горожане единодушно выбрали его своим князем. 33 года он справедливо правил Псковом и отважно защищал своих подданных от неприятельских нападений. Довмонт взял в жены дочку князя Дмитрия и породнился с княжеским родом Александра Невского. Так он попал в летописи как славный защитник земли русской.

Каждый раз, когда князю приходилось брать в руки оружие, он шел в храм и получал благословение своего духовника. Побеждая врага, благоверный Довмонт строил церковь или храм в честь святого, в день почтения памяти которого это произошло. Весной 1299 года он отразил нападение последний раз. Спустя несколько месяцев князь Псковский заболел и умер.

Традиции и обряды

В этот народный праздник принято молиться святому Тимофею о хорошем урожае. Читали молитву святому Тимофею не только при огородных работах: “Моли Бога о мне, святый угодниче Божий Тимофее, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей”.

Люди внимательно следят за молодыми всходами посаженных культур. Если на одном из растений желтеют, жухнут или скручиваются листочки, то винят “дурной” глаз соседей, которые подсмотрели, как садились овощи.

В старину этот праздник приходился на конец мая, и наши предки посвящали его посадке овощей. По новому стилю это уже июнь, а как говорится в народе: «июнь, хоть плюнь». Кто не успел что-то посеять или высадить, ждет следующего летнего месяца.

Приметы

Как долго идет дождь в этот день, столько же продержится солнечная погода летом.

Если на Тимофея Грядочника льет ливень, значит, через 6 месяцев того же числа будет сильный снегопад.

На ели много шишек – к изобилию крыжовника и огурца.

Восходит солнце в безоблачном небе, немного огурцов уродится.

Если первые лучи сквозь тучи пробиваются, не миновать обильного урожая.

Хороший их урожай сулило обилие цвета на рябине.

Кукушка кукует к теплу.

Согласно преданиям, нужно просить у святого хорошей жизни, а скандалить с близкими людьми строго запрещается.

Также есть такая примета: начинай день в немоте, чтобы сила не ушла. Поэтому люди с утра работали молча.

Также в этот день отмечают

День здорового питания и отказа от излишеств в еде

День спутникового мониторинга и навигации

День работников местной промышленности

День работников водного хозяйства

Как сообщал “источник”, лето в Украине будет сопровождаться сильными ливнями, градом и шквалами, при этом невелика вероятность, что экстремальной и длительной будет жара.