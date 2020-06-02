От роскоши остались руины: появились печальные фото оккупированного Донецка

На заброшенных окраинах оккупированного боевиками города Донецк стремительно разрушается и приходит в негодность инфраструктура, эти районы уже не создают впечатление жилых.

Соответствующие фото опубликовали подконтрольные незаконным формированиям СМИ.

Журналисты местных изданий прокомментировали ситуацию, указав на успехи города до российской агрессии.

“Шесть лет назад Донецк был главным промышленным, спортивным, культурным центром в Украине, признанным ЮНЕСКО одним из лучших мегаполисов мира. В городе активно развивались промышленность, сельское хозяйство, наука, образование. Вузы штурмовали мировые рейтинги, а ученые и рабочие били научные и производственные рекорды”, – пишут на сайтах.

Так, на снимках можно увидеть, что дома, где еще пять лет назад жили люди, превратились в руины, вследствие заброшенности и боевых действий. Также сильно разбиты дороги.

Среди фотографий города можно увидеть разваленный Международный аэропорт “Донецк” имени Сергея Прокофьева и поселки, которые были оставлены местными жителями. Также на фото есть полуразрушенные престижные новостройки, коттеджи и многоквартирные дома, а также железную дорогу, по которой годами не ходят составы.

Как сообщал “источник”, ранее журналисты показали, как изменилась инфраструктура в Донецке с начала российской агрессии и оккупации.