В воскресенье, 31 мая, на Донбассе был убит юный боевик незаконной вооруженной организации ЛНР Алексей Владыченко, известный под прозвищем “Кочегар”.

Об этом рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц у себя на канале в Telegram.

Он отметил, что обстоятельства смерти боевика пока не известны.

“31 мая Алексей “Кочегар” Владыченко пошел на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Обстоятельства требуют уточнения”, – заметил офицер.

Боевик “Кочегар” включен в базу “Миротворец”, там указано, что он 1995 года рождения и до агрессии России проживал в городе Первомайск Луганской области. Там у него остались мать и сестра.

“Миротворец” опубликовал фото боевика Алексея Владыченко в быту и с отрядом боевиков, вместе с которыми он воевал против Украины. Также были опубликованы его профили в российских социальных сетях.

Как сообщал “источник”, ранее на Донбассе ряды погибших со стороны боевиков пополнил предатель Украины Станислав Чередник по прозвищу “Тэт”. Он принимал активное участие в боях за Донецкий аэропорт (ДАП).