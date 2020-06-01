Ученые обнаружили в Норвегии настольную игру, которой более тысячи лет: фото

В Норвегии ученые нашли настольную игру, которой уже 1 600 лет.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на National Geographic.

Находку обнаружили археологи из музея при Университете Бергена еще в апреле. Игра находилась в могиле раннего железного века возле деревни Итре-Фосс на западе страны. Ее изготовление датируется 100-400 гг. н. э.

Среди фрагментов игры – 13 целых и 5 сломанных игровых фишек, а также почти не поврежденная игровая доска. По предположению ученых, человек, в могиле которого нашли игру, обладал высоким социальным статусом.

Как отметил член исследовательской группы Мортен Рамстад, подобные предметы могут свидетельствовать о контактах с Римской империей, где только высшие слои общества проводили время за настольными играми.

Найденная игра могла быть основана на римской игре Ludus latrunculorum, которая считается вариантом более ранних греческих игр, известных как Petteia, pessoí, psêphoi, poleis и pente grammaí.

Все эти игры были ранними предками более известной настольной игры “Хнефатафл”. Это семейство древних скандинавских и кельтских настольных игр, в которые играли на клетчатой или решетчатой игровой доске с двумя армиями.

Правила найденной игры отсутствуют. Исследователи предполагают, что фишки в ней двигались по принципу движения ладьи в современных шахматах в зависимости от четности или нечетности числа, выпавшего на игральной кости.

Как сообщал “источник”, ранее ученые обнаружили самую раннюю версию настольной игры древних египтян под названием “Сенет”, что означало “игра смерти”, и описали ее правила и предназначение.