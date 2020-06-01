Эксперты указали на главные минусы программы Кабмина по борьбе с последствиями коронавируса

Программа Кабинета министров Украины по борьбе с последствиями коронавируса имеет ряд минусов.

Об этом рассказали “источнику” эксперты.

Специалист Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян отметил, что главная претензия – акцент в программе на прошлом, а не на будущем. По его словам, отсутствует прогнозирование ситуации. Киян указал, что к работе над программой не было привлечено достаточное количество мозговых центров, которые могли бы помочь в создании реальных сценариев развития событий в будущем.

Второй момент – нет комплексной карты, общего видения ситуации.

“Видно, что разные аналитические центры, которым удалось прорваться к работе над документом, готовили разные блоки, а потому нет общего видения. Одни видят проблему одним образом, другие – по-другому. И, когда начинают компилировать, проявляются нестыковки”, – пояснил Киян.

Проблема номер три, также одна из главных: программа не отличается от всех предыдущих. Это при тех условиях, что она готовилась под конкретную цель.

“Мы не видим, как будут решаться проблемы, которые возникнут после пандемии. Очевидно, что какие-то отрасли будут быстрее выходить из кризиса, какие-то – медленнее. Мы видим некие (заявленные) реформы, но каким образом они будут помогать в борьбе с последствиями коронавируса, – непонятно. Связей по линии реформа-действие-результат нет”, – сказал специалист.

По словам эксперта института GROWFORD Алексея Куща, программа преодоления последствий эпидемии должна представлять собой матрицу конкурентоспособности украинской экономики в изменившемся мире и отвечать на вопрос, как экономика, в частности, промышленность, будет выживать в условиях посткарантинного мира.

“Нужно определить сильные и слабые стороны (экономики), а также риски и возможности. Там, где слабые стороны – (предусмотреть) меры государственного стимулирования, где сильные – как мы будем это использовать для своего развития и перехода в фазу роста после резкого падения. И главный акцент нужно было сделать на факторах, которые сделают нашу экономику хотя бы частично резистентной к этому кризису”, – сказал специалист.

Подробнее читайте в материале “источник”: Набор умных, но слабо связанных слов: что предлагает Кабмин для борьбы с последствиями коронавируса.