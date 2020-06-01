Россия – агрессор, который вторгся на чужую территорию: Канада категорически против участия РФ в саммите G7

Канада как и Британия высказалась против участия России в саммите G7.

Об этом сообщает информагентство “Интерфакс”.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что Россия продолжает не соблюдать международные нормы.

“Россия была исключена из G7 после того, как вторглась в Крым несколько лет назад. Она все еще не соблюдает международные правила и нормы, поэтому она – вне формата G7 и останется вне его и в будущем”, – отметил политик.

Журналисты спросили Трюдо, возможно ли его участие в случае присутствия на саммите президента РФ Владимира Путина. На это премьер прямо не ответил, но он указал, что предстоит “много обсуждений” по этой теме.

Политик добавил, что формат G7 всегда представлял собой “искренние обсуждения с союзниками и друзьями”, тогда как группа G20 включает в себе страны, “с которыми у нас не обязательно великолепные отношения”.

Напомним, саммит G7 планировали провести в конце июня в Вашингтоне, однако из-за коронавируса в конце марта президент США принял решение организовать встречу по видеосвязи.

Как сообщал “источник”, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может призвать лидеров стран G7 собраться на саммит в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид, несмотря на ситуацию с коронавирусом.