В России обрушился железнодорожный мост: впечатляющие фото и видео

1 июня в Мурманской области России рухнул мост через реку.

Об это сообщает пресс-служба МЧС.

Происшествие произошло около 14:30. Упала надводная часть железнодорожного моста через реку Кола. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Отмечают, что разрушение конструкции случилось из-за паводка. Вода обмывала опору моста и она не выдержала.

Из-за таяния снега река вышла из берегов 30 мая. Тогда приостановили все перевозки по этому маршруту. Ремонтники вели строительные работы, но мост все равно не выдержал.

Местные СМИ опубликовали видео с места инцидента.

Как сообщал “источник”, ранее в Дагестане (РФ) рухнул строящийся мост, открытие которого было запланировано на начало будущего года.