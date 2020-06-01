Миллиард мышей-обжор: в скандале про пропажу сотен тонн зерна нашли интересный момент

В Госрезерве объяснили недостачу зерна ущербом от мышей, но пользователи сети подсчитали количество грызунов, которое должно было уничтожить запасы.

Об этом пишут пользователи социальных сетей.

Советник министра МВД Михаил Апостол отметил, что почти 2 700 вагонов зерна, которое должно было бы находиться на хранении в Госрезерве, съели мыши. Но украинцы проверили слова чиновника.

Так, предприниматель Роман Грабежов предложил посчитать количество мышей для уничтожения тонн зерна.

“Вагон зерна – это 70 тонн. 2 700 вагонов – это 189 000 тонн зерна. Мышь в день съедает 3 грамма зерна. Ну давайте предположим, что украинская мышь очень прожорливая и ест вдвое больше. Получается, что за месяц мышь съест 6*30 = 180 грамм зерна. То есть, чтобы съесть один килограмм зерна, нужны, грубо говоря, 5 мышей. Тонну – соответственно 5 000 мышей”, – написал он.

Из этого выходит, чтобы съесть 189 000 тонн зерна из Госрезерва нужно было почти миллиард мышей (5000189000 = 945 млн мышей).

Напомним, что сумма ущерба от пропажи зерна составила более 800 млн гривен.

Как сообщал “источник”, ранее ГБР провело обыски на складах Госрезерва.