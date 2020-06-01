Три камеры со скоростью 200 км/час: в МВД подвели итоги первого дня работы автофиксации нарушений ПДД и нашли “рекордсмена”

1 июня в Украине в рамках начала работы систем автофиксации нарушений ПДД выявили “лидеров”.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Министра внутренних дел Украины Арсен Аваков подвел итоги 17 часов действия камер в Киеве. За это время в столице зафиксировано 35 762 происшествия. Из них уже отработано 5 620 нарушений.

Среди нарушителей также зафиксировали “рекордсмена”: водитель авто Mercedes передвигался по городу со скоростью 208 км/ч.

Еще одним “лидером” стал человек за рулем BMW. Он проехал три камеры на скорости 200 км/ч. За это водитель получил 3 штрафа.

Напомним, что есть список адресов, где установлены камеры фиксации в Киеве и области.

Как сообщал “источник”, эксперты считают, что украинцы будут искать “лазейки” из-за фиксации нарушений ПДД.