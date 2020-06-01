В СМИ рассказали о подготовке акции под Кабмином промышленников, которые наносят ущерб государству

Всеукраинская община рыбаков-промысловиков 2 июня собирает акцию протеста под Кабмином, как считают журналисты, настоящими организаторами акции являются представители промышленных рыбодобывающих предприятий, которые регулярно наносят ущерб рыбному хозяйству Украины.

Об этом пишет портал “Моя Киевщина”.

Так, издание уточняет, что среди инициаторов акции может фигурировать ООО “Инвест и К”, которая нанесла ущерб отечественному рыбному хозяйству на 650 тыс грн. Также организуют акцию протеста ООО “Мореход-3000” (сумма ущерба около 100 тыс грн) и ООО “Десна-55” (сумма ущерба около 30 тыс грн).

Целью организаторов, которые наносят ущерб государству, является противодействие принятию проекта приказа “Об утверждении Режима рыболовства в рыбохозяйственных водных объектах (их частях) Украины в 2020 году” для дальнейшего незаконного вылова рыбы.

Этот проект проходит процедуру юстировки в Министерстве юстиции Украины и был направлен туда Минэкоэнерго письмом от 28 мая 2020 года. Он должен быть подписан в июне. Его целью является упорядочение промышленного рыболовства в рыбохозяйственных водных объектах Украины и рациональное и экономное использование водных биоресурсов субъектами хозяйствования всех форм собственности. Режимы рыболовства дополняют действующие правила промышленной нагрузкой, а именно, количеством орудий лова, а также количеством плавсредств. Кроме того, вводятся участки рыбохозяйственных водных объектов их частей, на которых запрещается промысел водных биоресурсов (верховья водохранилищ – особо ценные участки для восстановления экосистем).

По информации ресурса, на акции протеста под Кабмином промысловики будут говорить о запрете на промышленное рыболовство в Киевском и Каневском водохранилищах, который был введен с целью сохранения и восстановления биоразнообразия.

За 4 месяца текущего года промышленные рыбаки нанесли ущерб государству на 1 млн 710 тыс грн, из которых оплатили только 22 тысячи 492 грн.