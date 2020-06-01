Скандальный украинский футболист совершил очередную хамскую выходку на поле: опубликовано видео

Бывший футболист киевского “Динамо” и национальной сборной Украины Евгений Хачериди вновь отметился неадекватным поведением на футбольном поле.

Во время матча 11-го тура чемпионата Беларуси Хачериди, выступающий за “Динамо-Брест”, рукой схватил за лицо игрока “Руха” Илью Колпачука. Гнев украинца вызвало действие Колпачука, который нарушил правила против его партнера по команде. К счастью для Хачериди, арбитр наказал его только желтой карточкой.

32-летний Хачериди является уроженцем Мелитополя. Большую часть своей карьеры он провел в киевском “Динамо”, в составе которого три раза становился чемпионом Украины. Стоит отметить, что в контракте игрока с киевлянами были прописаны специальные пункты о штрафе за неспортивное поведение.

Ранее сообщалось, что Хачериди ударил соперника ногой во время матча.