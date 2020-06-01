Испания установила обнадеживающий рекорд по числу жертв коронавируса

В Испании впервые с начала пандемии коронавируса за сутки не умер ни один человек.

Об этом сообщает издание El Mundo.

Так, уровень смертности в стране упал до нуля в воскресенье, 31 мая. Но в то же время общее количество летальных случаев – 21 127.

В течение прошлой недели в Испании от последствий заболевания умерли 35 человек. Ежедневная смертность начала существенное снижение во второй половине мая.

Отметим, что накануне Министерство здравоохранения Испании провело пересмотр истории смертей и заражений, диагностированных с помощью ПЦР-тестов, для того, чтобы ежедневные отчеты лучше отражали нынешнюю эволюцию пандемии в Испании.

Тщательный пересмотр был проведен 25 мая. Тогда министерство понизило данные по смертности почти на 2 000 человек.

За прошлые сутки зарегистрировали 71 новый случай инфицирования коронавирусом – это самый низкий показатель с 5 марта. Общее число заражений составляет 239 638.

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