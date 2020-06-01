Один из лидеров сборной Украины может перейти в турецкий топ-клуб

Стамбульский “Фенербахче” проявляет интерес к нападающему “Вест Хэм Юнайтед” и сборной Украины Андрею Ярмоленко.

Об этом сообщает Takwim.

По данным источника, турецкий топ-клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно с правом последующего выкупа. Впрочем, англичане настаивают на обязательстве последующего выкупа. Трансферная стоимость форварда составляет 9,5 миллионов евро.

30-летний Ярмоленко является воспитанником черниговского футбола. В “Вест Хэм” перешел летом 2018 года. Всего в составе лондонского клуба он провел 25 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Ранее он играл за “Десну”, “Динамо” и дортмундскую “Боруссию”. За сборную Украины сыграл 86 матчей и забил 37 голов.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко предложил английским фанатам выучить слово на украинском языке.