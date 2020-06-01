Министром культуры может стать кандидат в мэры Киева: названа фамилия

Новым министром культуры станет народный депутат от партии “Слуга народа” Александр Ткаченко, который является кандидатом в мэры Киева.

Об этом сообщает издание “Корреспондент”, ссылаясь на слова нардепа Александра Качуры.

“Фракция поддержала практически единогласно”, – отметил он.

В декларации Ткаченко указано, что он владеет двумя квартирами в Киеве (132,7 кв. м. И 45,7 кв. м.). Также у нардепа есть арендованное административное здание почти на 400 квадратов. В Киевской области в селе Лебедовка политик имеет земельный участок почти на 1,5 тысячи кв. м. и дача площадью более 267 квадратов.

У жены Ткаченко купленный за более 600 тысяч гривен кулон с бриллиантом.

Кроме того, семья задекларировала пять автомобилей – три Land Rover (два служебных и один арендованный каналом “1+1” у депутата) и две BMW у его жены.

За 2019 год Ткаченко заработал почти 3,7 млн грн на должности генпродюсера “1+1”, а будучи нардепом заработал 170 тысяч. Его жена, которая также работает на канале, заработала почти 1,7 млн грн.

При этом Ткаченко получил почти 28 миллионов от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. Он хранит наличными 400 тысяч долларов, а в банке почти 5,5 млн грн и 6 557 долларов. У жены 31 тысяча долларов наличными и в банке почти 4,5 млн грн.

В декабре 2019 года Ткаченко приобрел недвижимое имущество почти на 12,5 млн гривен, еще на 1,2 взял в аренду.

Как сообщал “источник”, 31 мая сразу несколько нардепов устроили “парад” признаний, посвященный Дню Киева, и заявили, что собираются баллотироваться на пост мэра столицы.