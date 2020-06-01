Скончался легендарный украинский композитор, известный на весь мир

В Украине умер выдающийся композитор и дирижер Мирослав Скорик.

Об этом главный режиссер в Национальной опере имени Т.Г. Шевченко Анатолий Соловьяненко на своей Facebook-странице.

Известный культурный деятель скончался в возрасте 81 года.

“Отошел в Вечность выдающийся деятель искусства и искренний, надежный друг – Мирослав Михайлович Скорик”, – написал Соловьяненко.

Как сообщал “источник”, 23 февраля 2019 года в возрасте 88 лет скончался известный украинский композитор, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, профессор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского Лев Николаевич Колодуб.