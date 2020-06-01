Звездный баскетболист жестоко избил белокожего человека во время беспорядков в США: видео

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации “Кливленд Кавальерс” Джей Ар Смит ногами избил белокожего человека во время беспорядков в США, которые начались из-за убийства полицейскими 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом сообщает Clutch Points.

По словам Смита, таким образом он наказал человека, который разбил окно в его автомобиле. Он заявил, что данное происшествие не связано с расизмом.

Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе. Белый полицейский Дерек Шовен повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху, зажал шею ногой и удерживал, пока тот не умер. Позже стало известно, что у полицейского большой послужной список с десятками жалоб граждан и случай стрельбы по подозреваемому. По некоторым данным, он оказался причастен к трем смертельным случаям, которые произошли во время задержаний афроамериканцев.

Ранее сообщалось, что в США на улицы вышла армия, чтобы подавить беспорядки, вспыхнувшие из-за убийства Флойда.