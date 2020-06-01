В Черновцах коронавирус второй раз атаковал медика: подробности и фото

В Черновцах медик больницы второй раз заразилась коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает “Суспільне Буковина”.

Новый вирус обнаружили у анастезиолога городской больницы №1 Анны Рыбарчук. Первый раз она вылечилась, а тесты показали отсутствие болезни. В то же время ИФА-тестирование не выявило у нее антител к коронавируса.

Анна вернулась к работе в больнице с пациентами, которые заражены коронавирусом. Но вскоре врач снова почувствовала себя плохо. Результаты теста показали снова положительный результат на COVID-19.

Сейчас Рыбарчук имеет легкую форму пневмонии, потому лечится дома.

Как ранее сообщал “источник”, в Китае впервые состоялись испытания вакцины от коронавируса на людях, окончательные результаты эксперимента ждут через полгода.