Команда из оккупированного Донецка будет играть в чемпионате России: подробности скандала

Мини-футбольный клуб “Спартак”, представляющий оккупированный Донецк, будет выступать в чемпионате России.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

“Спартак” заявился для выступления в Высшей лиге России и будет представлять в турнире так называемую “Республику среди профессионалов“. При этом на сайте Ассоциации мини-футбола России говорится, что донецкий клуб будет представлять Ростовскую область.

Донецкий “Спартак” был основан в 2017 году. В прошлом сезоне клуб выступал в первенстве так называемой “ДНР”. Домашние матчи клуб проводит в Донецке. В 2019 году спартаковцы также играли в чемпионате Южного Федерального округа Российской Федерации. В этом турнире клуб проводил домашние матчи в Ростове.

Стоит отметить, что через несколько часов после публикации данная новость была удалена с сайта клуба.