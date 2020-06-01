Машины и дома горят: украинский боксер опубликовал видео беспорядков в Лос-Анджелесе

Украинский боксер Иван Редкач рассказал, что происходит в Лос-Анджелесе из-за убийства полицейскими 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram, прикрепив видео.

“Пока вы мирно спали, в США начался полный капец. Протесты, перестрелки, грабежи магазинов, а далее стычки с полицией, да такие, что уже появились жертвы по всей стране и с одной и с другой стороны. Машины и дома горят. Весь интернет и социальные медиа завалены страшными видео. У нас в Лос-Анджелесе ввели комендантский час со вчерашнего вечера, вызвана национальная гвардия. Вертолеты, вой сирен и вот такие у нас выходные. Что делать, я пока не знаю”, – написал Редкач.

Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе. Белый полицейский Дерек Шовен повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху, зажал шею ногой и удерживал, пока тот не умер. Позже стало известно, что у полицейского большой послужной список с десятками жалоб граждан и случай стрельбы по подозреваемому. По некоторым данным, он оказался причастен к трем смертельным случаям, которые произошли во время задержаний афроамериканцев.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко выразил свою позицию по поводу гибели Флойда Джорджа.