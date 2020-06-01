Британия жестко ответила на предложение Трампа пригласить Россию на саммит G7

Лондон выступил против возвращения к формату G8 с участием России, которую пригласил президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил представитель премьер-министра Соединенного Королевства, пишет агентство PA Media.

В Британии уточнили, что решения по членству G7 должны быть приняты единогласно всеми лидерами группы. По словам политика, Россия была исключена из “восьмерки” после аннексии украинского Крыма, а членов G7 не устраивает поведение Москвы.

“Нам только предстоит увидеть доказательства поведения, которое бы оправдало ее прием [в группу]. Мы не поддержали бы ее возвращение в качестве члена группы”, – сказал представитель британского премьера.

Он добавил, что Россия не может стать членом G7, пока будет нести агрессивную и дестабилизирующую активность, которая также угрожает гражданам Британии и ее союзникам.

Отметим, что Москва, в свою очередь, назвала такую позицию западных политиков беспочвенной.

Напомним, саммит G7 планировали провести в конце июня в Вашингтоне, однако из-за коронавируса в конце марта президент США принял решение организовать встречу по видеосвязи.

Как сообщал “источник”, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может призвать лидеров стран G7 собраться на саммит в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид, несмотря на ситуацию с коронавирусом.