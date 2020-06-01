Я – Джордж Флойд: Владимир Кличко громко высказался о резонансном убийстве темнокожего американца

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко прокомментировал убийство афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

Спортсмен записал видеообращение на своей странице в Twitter.

“Друзья, я хочу высказаться против расизма. Я познал спорт через такие многонациональные соревнования, как Олимпийские игры. В спорте, а особенно в боевых искусствах, всегда присутствует уважение к сопернику. Ты принимаешь его вне зависимости от того, откуда он родом. Есть старая поговорка: “Нельзя судить книгу по ее обложке”. Сейчас она актуальна как никогда. Нужно дать им шанс, открыв книгу или свой разум. Любовь может победить ненависть. Все мы одной расы. Мы – люди. Цвет кожи, пол и сексуальная ориентация – это те вещи, которые делают нас людьми. Мы должны говорить за невиновных, за тех людей, чьи голоса не слышат. Я – Джордж Флойд”, – сказал Кличко.

Напомним, что Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе. Белый полицейский Дерек Шовен повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху, зажал шею ногой и удерживал, пока тот не умер. Позже стало известно, что у полицейского большой послужной список с десятками жалоб граждан и случай стрельбы по подозреваемому. По некоторым данным, он оказался причастен к трем смертельным случаям, которые произошли во время задержаний афроамериканцев.

Ранее сообщалось, что в американских городах возникли массовые беспорядки из-за гибели Джорджа Флойда.