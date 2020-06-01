В Станице Луганской заседала комиссия по ликвидации последствий непогоды

Сегодня, 1 июня, на внеочередном заседании комиссии ТЭБ и ЧС были рассмотрены вопросы по ликвидации последствий непогоды в ночь на 30 мая 2020 на территории Станично-Луганского района.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

После проведения обследований пострадавших объектов коммунальной собственности и определения объемов повреждений, было принято решение о немедленном восстановлении ряда социальных объектов (Станично-Луганский центральная районная детская библиотека, Нижнетепловская ООШ и Нижнетепловская амбулатория). На обеспечение мероприятий выделены строительные материалы на общую сумму 90 тыс. грн. из материального резерва района.

По ремонту частных домов, поврежденных ураганом, решение должны принять органы местного самоуправления, то есть сельские, поселковые советы, которые должны составить перечень поврежденного жилья, и определиться с необходимым объемом материального и финансового ресурса, необходимого для их восстановления.

Напомним, что по данным РГА, в районе стихия наделала беды в Станице Луганской, Валуйском, Сотенном, Михайловке. Больше всех пострадало село Нижнетеплое.