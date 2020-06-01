Когда будет Троица в 2020 году и сколько украинцы будут отдыхать на праздник

В Украине в воскресенье, 7 июня, православные будут отмечать Святую Троицу.

Это один из 12 главных христианских праздников.

Поскольку праздник Троица выпадает на воскресенье, то нерабочим для украинцев будет и понедельник 8 июня. Но вместе с эти работодатель может выбрать другой день, чтобы отработать выходной.

Отметим, что Троица отмечается ежегодно на 50-й день (спустя семь недель) после Пасхи.

Суббота перед праздником, в этом году 6 июня, называется родительской. Это день всеобщего поминовения усопших, принято посещать кладбища – могилы родственников и близких.

Также следует заранее подготовится к самому празднику Троицы. Необходимо убрать дом, закончить все огородные работы. В день праздника работать нельзя, потому срочные дела нужно закончить до 7 июня.

Накануне Троицы нужно заготовить травы и засушить цветы, которые на сам праздник можно взять в церковь для освящения. Эти растения служат в качестве оберегов, а также добавляются в травяные чаи и используются для купания маленьких детей.

Подробнее о подготовке к празднику читайте в материале “источника”: Троица 2020: как правильно подготовиться к празднику.