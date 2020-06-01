Арсен Борисович, я правильно минирую? В сети показали меткую фотожабу на “минера” моста Метро

В сети меткой фотожабой высмеяли мужчину, который “заминировал” мост Метро в Киеве, из-за него на некоторое время перекрыли движение транспорта по путепроводу.

Фото появилось на странице блогера Влада Антонова.

“По мотивам сегодняшних событий в Киеве на мосту Метро“, – подписал он.

Изображено фото минера, который обращается к главе МВД Арсену Авакову.

“Арсен Борисович,я правильно стою-минирую?” – спрашивает он.

Отметим, что 18 сентября прошлого года, в Киеве на мосту Метро произошло похожее ЧП – неизвестный мужчина остановил свое авто посреди дороги и начал угрожать взрывом. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, но злоумышленник не только не сдался им, но и устроил стрельбу. Вскоре его задержали.

Ранее “источник” сообщал, что задержанный за угрозы взорвать мост Метро в Киеве не имел при себе взрывного устройства, он использовал муляж.

Напомним, что во время задержания мужчины, который 1 июня угрожал взорвать мост Метро, была слышна стрельба.