В Рубежном экоинспекторы выявили стихийную свалку

В мае 2020 Государственной экологической инспекцией в Луганской области проведена внеплановая проверка соблюдения Рубежанским городским советом требований природоохранного законодательства Украины в сфере обращения с отходами на основании обращения местной жительницы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время внеплановой проверки на территории г.. Рубежное обнаружено стихийная свалка, а именно бесхозные отходы по ул. Лазутина в районе домов №85,87,89 (район автомобильного кооператива «Кардан») площадью 640 м2, объемом бытовых 320 м3, что является нарушением ст. 21 Закона Украины «Об отходах».

По результатам проверки составлен акт, выдано предписание по устранению нарушений требований природоохранного законодательства.