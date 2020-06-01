В команде Ломаченко назвали примерные сроки главного боя в карьере

Боб Арум, промоутер украинского боксера Василия Ломаченко, рассказал, когда украинец проведет бой с американцем Теофимо Лопесом.

Слова функционера приводит ESPN.

“Бой Ломаченко – Лопес пройдет на одном из наших сентябрьских вечеров бокса. Надеюсь, в присутствии зрителей”, – сказал Арум.

В настоящее время 32-летний Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям трех крупнейших боксерских организаций. Чтобы стать абсолютным чемпионом мира украинцу нужно победить Теофимо Лопеса. Бой должен был состояться 30 мая, но поединок отменили из-за пандемии коронавируса.

Недавно Лопес заявил, что он может отказаться от боя с Ломаченко, если на поединке не смогут присутствовать зрители.

Ранее сообщалось, что легендарный боксер Оскар де ла Хойя включил Ломаченко в топ-3 лучших боксеров в мире на данный момент.