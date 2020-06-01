Где в Киеве и области установили камеры автофиксации нарушений ПДД: адреса и карта

С 1 июня в Украине установили системы автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

На сайте МВД опубликовали адреса установленных камер в Киеве и области.

Под Киевом фиксируют нарушения ПДД в таких местах:

М-03 Киев – Харьков – Довжанский, место размещения, км: 49+150, разрешенная скорость: 110 км/ч

М-03 Киев – Харьков – Довжанский, 101+350 км, 110 км/ч

М-03 Киев – Харьков – Довжанский, 101+400 км, 110 км/ч

М-05 Киев – Одесса, 15+150 км, 50 км/ч

М-05 Киев – Одесса, 15+770 км, 50 км/ч

М-05 Киев – Одесса, 19+400 км, 50 км/ч

М-05 Киев – Одесса, 24+400 км, 50 км/ч

М-05 Киев – Одесса, 24+700 км, 50 км/ч

М-05 Киев – Одесса, 28+450 км, 50 км/ч

М-05 Киев – Одесса, 29 + 870 км, 50 км/ч

М-05 Киев – Одесса, 35+240 км, 50 км/ч

М-05 Киев – Одесса, 35+352 км, 50 км/ч

М-06 Киев – Чоп, 21+690 км, 70 км/ч

М-06 Киев – Чоп, 21+930, 70 км/ч

М-06 Киев – Чоп, 46+050 км, 110 км/ч

М-06 Киев – Чоп, 49+700, 110 км/ч

М-06 Киев – Чоп, 66+250км, 110 км/ч

М-07 Киев – Ковель – Ягодин, 23+550 км, 50 км/ч

М-07 Киев – Ковель – Ягодин, 30+600 км, 90 км/ч

М-07 Киев – Ковель – Ягодин, 37+700 км, 50 км/ч

М-07 Киев – Ковель – Ягодин, 44+100 км, 90 км/ч

Н-01 Киев – Знаменка, 26+050 км, 50 км/ч

Н-01 Киев – Знаменка, 26+088 50 км, км/ч

Р-01 Киев – Обухов, 30+000 км, 50 км/ч

Р-01 Киев – Обухов, 30+110 км, 50 км/ч

В Киеве камеры для фиксации нарушения ПДД установлены по таким адресам:

Улица Елены Телиги, 39, 50 км/ч

Набережное шоссе, 4 (напротив), 80 км/ч

Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная, 50 км/ч

Улица Братиславская, 18, 50 км/ч

Чоколовский бульвар, 24, 50 км/ч

Северный мост (в направлении левого берега), 50 км/ч

Северный мост (в направлении правого берега), 50 км/ч

Броварской проспект (метро. Левобережная), 50 км/ч

Броварской проспект/улица Строителей, 50 км/ч

Южный мост (в направлении левого берега), 50 км/ч

Южный мост (в направлении правого берега), 50 км/ч

Проспект Героев Сталинграда, 25, 50 км/ч

Проспект Владимира Маяковского, 56, 50 км/ч

Проспект Владимира Маяковского, 65, 50 км/ч

Дружбы народов бульвар, 27, 50 км/ч

Дружбы народов бульвар, 36, 50 км/ч

Столичное шоссе, 58, в направлении Киева, 80 км/ч

Столичное шоссе 58, в направлении Обухова, 80 км/ч

Харьковская площадь/проспект Бажана, 80 км/ч

Как сообщал “источник”, ранее в МВД рассказали о механизме штрафования водителей в рамках системы автоматической фиксации нарушений.