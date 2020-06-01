А где же украинцы? Названы самые высокооплачиваемые бойцы планеты

Британский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри возглавил список самых высокооплачиваемых бойцов планеты в 2019 году.

Об этом сообщает Forbes.

Согласно данным авторитетного экономического издания, в прошлом году Фьюри заработал 51,5 млн евро. Он обошел ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, который со своими 43,7 млн евро стал вторым в рейтинге. Третье место в списке досталось другому британскому чемпиону по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заработавшему 42,5 млн евро.

В пятерку самых высокооплачиваемых бойцов мира также попали боксеры Деонтей Уайлдер (США) и Сауль Альварес (Мексика).

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