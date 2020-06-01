Стала известно, сколько задолжали работникам в Луганской области

В Луганской области на 1 мая 2020 г. общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 96,9 млн.грн, из нее 76,2 млн.грн приходилось на экономически активные предприятия.

Об этом сообщается в экспресс-выпуске Главного управления статистики в Луганской области.

Задолженность работникам экономически активных предприятий в апреле 2020г. уменьшилась на 13,9%.

На начало мая т.г. основная доля суммы задолженности экономически активных предприятий приходилась на промышленность (79,1%) и строительство (7,7%). При этом более половины долга образовано в г.Лисичанске (32,2%), в г.Северодонецке (21,0%) и Попаснянском районе (15,1%).

Для справки:

Задолженность по выплате заработной платы – это сумма своевременно невыплаченной заработной платы всем категориям работников: штатным работникам, лицам, не состоящим в списочном составе предприятия – совместителям и работающим по договорам, а также уволенным работникам. Эта сумма включает все начисления в денежной и натуральной форме из фонда оплаты труда (за исключением обязательных удержаний), срок выплаты которых истек до конца месяца, в котором они должны быть выплачены.



Общая сумма задолженности состоит из данных трех категорий предприятий: экономически активных; субъектов хозяйствования, относительно которых реализовываются процедуры восстановления платежеспособности должника или признания его банкротом (предприятий-банкротов) предприятий, приостановивших или прекративших деятельность и не сообщивших о погашении задолженности (экономически неактивных).