В первый же день украли деньги: Юрий Горбунов вспомнил о переезде в Киев

31 мая в День Киева Юрий Горбунов рассказал о неприятном знакомстве с Киевом, которое позже переросло в большую любовь. 31 год назад, когда телеведущий приехал в столицу поступать в вуз, та встретила его негостеприимно.

“Впервые я приехал в Киев в 1988 году, учиться в театральном институте. Я влюбился в этот город с первого взгляда! Хотя в первый же день у меня из кармана на вокзале вытянули деньги, а в центральном гастрономе на мой украинский язык ответили – “я вас не понимаю!” Это была столица советской Украины! – написал 49-летний Горбунов в Instagram. – Много времени с того момента прошло. Столица изменилась, но этот невероятно захватывающий дух, который я почувствовал тут впервые, живет со мной всегда! А еще в Киеве родилась моя жена и мой сын. Самые дорогие мои люди. Ну как тебя не любить! С Днем рождения, Киев!”

Публикацию телеведущий дополнил селфи с женой Катей Осадчей. На нем они с улыбками позируют в Мариинском парке, на фоне которого виднеется Украинский дом.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

“Голубки! Счастья вам, будьте всегда такими любимыми друг другом”, – пишут в комментариях.

49-летний Юрий Горбунов родился во Львовской области и вырос в Ивано-Франковске. В 1992 году он закончил Киевский театральный институт им. Карпенко Карого, затем 5 лет работал в драматическом театре в Ивано-Франковске, после чего окончательно переехал в Киев.