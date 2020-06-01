Появились имя и фото женщины, выбросившейся с ребенком из окна в Харькове

В сети обнародовали имя и опубликовали фото женщины, которая рано утром 1 июня в Харькове выпала из окна на 19-м этаже.

Об этом сообщает “Веха (Харьков) Дома” в Telegram.

Сообщается, что женщина была действующим преподавателем кафедры гражданского права в НЮУ им. Ярослава Мудрого.

На сайте, ещё не успели убрать ее фамилию из списка преподавателей.

Полиция пока что не комментирует, что произошло, но в соцсетях выдвинули версию, что это не несчастный случай и женщина выбросилась из окна, а не случайно выпала.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появились новые детали о жуткой трагедии с женщиной и ребенком в Харькове и видео с места.

Также, появилась новая информация о женщине, которая рано утром 1 июня выпала из окна на 19-м этаже. Как оказалось, женщина с ребенком выпали из окна подъезда, а не из своей квартиры.