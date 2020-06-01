“​Пушилин унесет ноги из “ДНР””, – Жучковский о “несуществующем государстве”

Сторонник НВФ “ДНР”, россиянин Александр Жучковский заявил, что испытывает неприязнь к “системе” “ДНР”.

Об этом передает Диалог

“Я, безусловно, патриот “ДНР”… Хотя патриот “ДНР” не как “государства” (такого государства не существует), а как региона, с которым оказалась тесно связана моя жизнь последних шести лет”, – заявил он.

По его оценке, “политическая элита” “республики” не связывает свое будущее и будущее своих детей с оккупированным регионом. В связи с этим невозможно даже предполагать развитие этой территории.

“Дело отнюдь не в войне, а в том, что политическое, а иногда даже физическое выживание для этих людей обусловлено только нахождением в системе. Выход из системы автоматически означает выход из республики”, – отметил Жучковский, напомнив, что почти все видные функционеры сразу же покидали “ДНР”, как только теряли власть и ресурсы.

“При нормальной системе уходящие в отставку политики продолжали бы занимать почетные места и хорошие позиции в обществе… На деле практически любой крупный деятель, уходя с должности, уносит отсюда ноги. Покидают “ДНР” и семьи погибших. В “ДНР” культ героев Захарченко и Павлова. А многие ли задумываются о том, где и как живут жены первого главы “ДНР” и легендарного Моторолы? И почему они не живут в республике в достатке и безопасности?” – пишет он.

Он уверен, что как только действующий главарь “ДНР” Денис Пушилин потеряет власть, он тоже уедет в Россию, как и его предшественники.