Саджанці хвойних дерев – туя

Важко уявити сад без хвойних дерев та чагарників. Величезної популярності вони набули завдяки своїм декоративним та цілющим якостям. А ще наявність хвойних рослин сприяють тому, що ваша присадибна ділянка буде мати чудовий вигляд не тільки влітку, а й у період міжсезоння. Пишні геометричні крони, які легко піддаються дизайнерському формуванню, прийдуться до смаку навіть найвибагливішим садівникам.

Види хвойних дерев – які краще вибрати для ландшафту?

Хвойники є важливою частиною зелених насаджень у помірному та континентальному кліматі. Це обумовлено тим, що за даних погодних умов вибір декоративних рослин, здатних призвичаїтися до оточуючого середовища, дуже великий. Безумовною перевагою хвойних дерев та чагарників виступає їх доглядова простота та невибагливість. Навіть якщо земля у саду не вирізняється високим рівнем родючості та у її складі переважають піски та кам’янисті ґрунти, саджанці цього виду зможуть якісно та швидко вкоренитися на відведеній для них ділянці.

Найкращим рішенням для створення довершеного вигляду присадибної ділянки стануть наступні представники виду хвойних:

Ялівець – відмінний варіант для ландшафтного дизайну середньої висотності. Найпоширеніші сорти – козацький, звичайний та горизонтальний.

Ялина – виступає ідеальним елементом для озеленення великих ділянок або висадки по периметру. Представлена десятками різновидів з найрізноманітнішим забарвленням голочок – починаючи зі срібно-м’ятного і закінчуючи смарагдово-зеленим з фіолетовим переливом.

Туя – найпопулярніша та найбільш традиційна рослина у вітчизняному ландшафтному дизайні. Її м’які яскраво-зелені крони дуже легко піддаються формуванню. А широкому видовому асортименту позаздрить будь-який інший представник цього типу декоративних насаджень.

Тис – дещо примхливий представник хвойників, який полюбляє чорнозем та ділянки, захищені від надмірного впливу вітру. Проте він лояльний до затінених місцин.

Модрина – її нечасто висаджують у невеличких садах через те, що вона дає інтенсивний щорічний приріст. Окремі представники виду буквально за 10 років можуть сягнути позначки у 50 метрів. Найбільш популярними в Україні є японська та європейська модрини.

Смерека – дуже оригінальна рослина з цілющим ароматом та незвичайним яскраво-синім кольором хвої. Вона так само потребує значного простору і не підходить для невеличких присадибних ділянок.

Карликові хвойні – це не тільки низькорослі ялинки, модрини, туї та сосни, а ще й цілий ряд особливих мініатюрних рослин, висота яких сягає не більше 1,5м.

Саме ці хвойні дерева переважають у асортиментах спеціалізованих садових магазинів чи розплідників через підвищений попит на них.

Дерева та саджанці туї – чому вони так популярні?

Використання туй у ландшафтному дизайні своїм корінням сягає початку ХІХ століття. Вона невибаглива, дуже красиво виглядає і в поодиноких посадках, і в групі, а особливо в якості живої огорожі. Крім того, дерево туя – справжній довгожитель, тривалість її життя перевищує сто років.

Надзвичайна популярність дерев та саджанців туї серед вітчизняних садівників обумовлена їх стійкістю до мінусових температур та надмірно посушливих теплих сезонів. Також перевага цих рослин полягає у повільному річному прирості, що дозволяє створювати композиції, котрі зберігають стабільну форму крони довгий час. Туї – непримхливі сусіди, саме тому молоді саджанці можна висаджувати у будь-якій частині ділянки, орієнтуючись лише на забаганки інших рослин.

Підбір саджанців хвойних для посадки – поради та правила

Якщо не хочете витратити кошти дарма, отримавши хворий або кволий саджанець хвойної рослини, зверніть увагу, якими правилами підбору користуються експерти компанії «Твоя Туя», котрі мають доволі багатий досвід роботи з цим різновидом представників ландшафтного дизайну.

Професійні поради:

Перш за все вам потрібно визначитися з розміром та швидкістю росту рослини, щоб не трапилося так, що за досить невеликий час з куща ви отримали потужне дерево, яке буде затінювати всю ділянку. Обирайте сорти, які генетично більш стійкі до хвороб. Ознаками здорового посадкового матеріалу є пружна хвоя однорідного забарвлення та неушкоджена кора. Рослина, яку виростили на продаж, повинна обов’язково бути у спеціальному контейнері. Відкрита коренева система знижує шанси її виживання до нуля. Ґрунт в тарі повинен бути помірно зволоженим, щоб під час переміщення саджанця на постійне місце проживання земляний шар тримався купи.

Вічнозелені дерева та декоративні хвойні чагарники ідеально вписуються в різноманітні ландшафтні композиції, надаючи їм казкового античного звучання. Завдяки цьому непримхливі та невибагливі рослини продовжують стрімко набувати широкої популярності у вітчизняних садівників.