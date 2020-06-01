Как выбрать штатную автомагнитолу?

Каждый современный водитель знает, что без автомагнитолы в машине никуда. Сейчас это не просто способ послушать музыку или аудиокнигу, а нечто большее. Современная автомагнитола имеет ряд других функций, например, такие как:

показ фильмов, сериалов и клипов,

вывод на дисплей изображения камер заднего вида,

функции навигатора.

Но как же из всего многообразия предложений правильно выбрать штатные магнитолы Skoda https://synteco.ua/catalog/skoda, чтобы обновить систему авто?

Этапы выбора штатной автомагнитолы.

Самое первое что нужно сделать перед тем, как начать выбирать автомагнитолу – это узнать точно марку и год выпуска автомобиля, помимо этого нужно знать комплектацию своего авто.

Шаг 1. Выбрать модель и марку автомагнитолы (в зависимости от автомобиля)

Шаг 2. Выбрать версию операционной системы.

В зависимости от предпочтений и бюджета можно выбрать автомагнитолы на базе Android или Windows. Первые имеют больший функционал, доступ в Play Market, синхронизацию c сервисами Google и обычно такие магнитолы имеют более высокую производительность. Автомагнитолы на базе Windows напротив имеют ограниченный интерфейс и простой набор функций, но и стоят на порядок дешевле.

Шаг 3. Выбор объема оперативной памяти

В данном случае лучше взять как можно больше, если позволяет бюджет, при этом стоит помнить, чем больше функций должна выполнять автомагнитола, тем больше нужно оперативной памяти.

Шаг 4. Выбор объема встроенной памяти

Если автомагнитола будет использоваться лишь для прослушивания музыки, то вполне достаточно 16 Gb памяти. Но если планируется использовать автомагнитолу для просмотра фильмов и сериалов, то лучше выбрать модели на 32Gb, а то и 64Gb.

Шаг 5. Выбор мощности на выходе

Данный параметр зависит от акустической системы автомобиля. Большая часть моделей автомагнитол обладает мощностью 45 Вт, что подходит для среднестатистического авто. Более бюджетные варианты могу обладать мощностью около 35 Вт, что скажется на качестве звука. Поэтому при выборе автомагнитолы следует исходить из своих предпочтений к качеству звука.

Шаг 6. Устройства чтения

При выборе автомагнитолы нужно обратить пристальное внимание на то, имеет ли она вход USB, вход Micro SD, Bluetooth, CD/DVD привод, вход AUX.

Шаг 7. Читаемые файлы

При выборе магнитолы важно проверить какие форматы файлов она читает. Музыкальные форматы: MP3, WMA, FLAC и форматы для просмотра видеофайлов: MP4, MKV, AVI, RMVB, WMV, MOV.

Шаг 8. Поддержка iPhone

Некоторые модели автомагнитол могут не поддерживать подключение IOS устройств, поэтому нужно обратить на этот пристальное внимание.