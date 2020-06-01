Правила при перевозке пианино от компании Грузар

Если вас интересует стоимость перевозки пианино https://gruzar.com.ua/perevozka-mebeli/pianino, значит, в ближайшем будущем вам предстоит эта нелегкая задача. Очень редко можно встретить такие тяжелые, габаритные и хрупкие грузы, как эти музыкальные инструменты. Он требует к себе бережного обращения во всем: при настройке, использовании, хранении и особенно при транспортировке. Так как же правильно перевезти пианино, какие правила и меры предосторожности стоит соблюдать в этом нелегком деле. Компания Грузар подробно расскажет вам, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать.

Разборка пианино

В первую очередь, вы должны накрепко запомнить, что данный музыкальный инструмент следует перевозить в собранном состоянии. Его ни в коем случае нельзя разбирать. Максимум, что можно сделать это снять нижнюю крышку, которая открывает доступ к медным струнам для осуществления настройки инструмента. Люди часто пытаются вытащить медный резонатор, который представляет собою металлическую пластину весом до 100 кг. И это не удивительно, ведь именно данная часть дает половину веса. Но, если вы проявите самодеятельность и решитесь на такой шаг, скорей всего у вас не получится собрать все обратно, как было и в результате стоимость перевозки пианино многократно возрастет. Ведь вам придется заказывать услуги специалиста, для того чтобы восстановить работу музыкального механизма. И хорошо, если вы не повредите составных частей в результате разборки.

Следует четко понимать, что речь идет о музыкальном инструменте. Поэтому, несмотря на то, что он обладает солидными габаритами и весом обращаться с ним следует со всей возможной осторожностью. Да, это далеко не так просто, как звучит на словах, ведь работа с грузом весом свыше 200 кг. это уже сама по себе сложная задача, а делать это аккуратно могут только настоящие профессионалы своего дела. Именно поэтому, если вы не уверены в своих силах стоит обратится к тем, кто обладает соответствующим опытом. Компания Грузар с радостью окажет вам свои услуги в этом случае.

Правила перевозки пианино

Вне зависимости от того, какое решение вы примите есть некий свод общих правил, которых следует придерживаться, если перед вами стоит такая задача. В первую очередь, вам необходимо исключить любые механические повреждение инструменты на протяжении всего периода транспортировки. И речь идет не только о этапе перевозке груза в кузове автотранспорта, но что на много важнее о его загрузке и выгрузке в машину. Ведь именно на этом этапе вероятность повредить инструменты особенно высока. Оптимальное количество людей для переноса такого груза это четыре человека. Иногда с такой задачей можно справиться вдвоем, но это обязательно должны быть физически крепкие мужчины, которые обладают соответствующим опытом.

Ни в коем случае не переворачиваете пианино на торцевую сторону, такое искушение часто возникает, когда предмет не проходит через дверные проемы или же не помещается по длине в грузовой лифт. В этом случае следует спускать груз по лестнице и это, пожалуй, самый серьезный вызов в этом непростом деле. Особенно, если лестница крутая и узкая. В этом случае вы рискуете не только повредить музыкальный инструмент, но так же и сильно травмироваться. Поэтому, крепко подумайте прежде чем приступать к подобному мероприятию, рассчитывая на собственные силы. Лучше обратитесь в соответствующую компанию, благо стоимость перевозки пианино не отличается дороговизной и доступна практически каждому. Не стоит забывать и об упаковке, она вряд ли сбережет инструмент от повреждений в результате падения или сильного удара, но поможет избежать царапин, сколов и потертостей на его корпусе.