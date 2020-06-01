VPN и Тор помогут попасть даже туда, куда запрещено

Проверка годности с помощью мониторинга под названием «Годнотаба» – это полностью безопасно и удобно.

Существует два способа для использования различных Интернет-ресурсов: VPN и Tor. Одни пользователи предпочитают применять лишь один из данных вариантов, другие же для перестраховки запускают оба. И вот во время использования такие анонимных программ, юзер использует так называемый даркнет сайт.

Как их использовать правильно

Чаще всего пользователи запускают и VPN, и Тор одновременно, для обеспечения полной безопасности. Такой способ помогает быть уверенным, что недостатки одного можно перекрыть использованием другого.

Но, при этом стоит помнить, что браузер Tor:

помогает избегать геоблокировки, там где она стоит;

хотя само соединение может в разы медленнее работать;

а при использовании VPN-клиента, очень быстро можно обнаружить запущенный Tor.

При настройке VPN–туннеля от сети Тор к нужной странице, можно обеспечить полностью анонимную работу. И при этом даже VPN–клиент не будет знать, чем и где занят пользователь.

Дакрнет еще называют «Скрытой сетью» из-за их таинственности, и того, что у них существует соединения лишь между скрытыми пирами, которые полностью защищены, а значит безопасны.