Провод и кнопка в руке: появились фото мужчины, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве

В сети появилось фото мужчины, который стоит на мосту Метро и угрожает подорвать себя.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Мужчина стоит посреди моста с пакетом, от которого тянется провод к кнопке в его рук, он угрожает взорвать мост вместе с собой.

В Киеве экстренно введён план “Гром”.

На месте событий уже работает полиция, проезд по мосту закрыт, метро тоже не работает.

Красная линия метро работает – от станции “Академгородок” до станции “Арсенальная” и от станции “Лесная” до станции “Дарница”.

Как сообщал “источник”, 18 сентября прошлого года, в Киеве на мосту Метро произошло серьезное ЧП – неизвестный мужчина остановил свой автомобиль посреди дороги и начал угрожать взрывом. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, но злоумышленник не только не сдался им, но и устроил стрельбу. Вскоре его задержали.