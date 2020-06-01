Это уже слоны! Под Тернополем мышей обвинили в “краже” зерна на сотни миллионов, сеть взорвалась

В Госрезерве объяснили недостачу зерна на сотни миллионов гривен ущербом от мышей.

Об этом написал в Facebook советник главы МВД Михаил Апостол.

“Почти 2700 вагонов зерна, которое должно было бы находиться на хранении в Госрезерве, съели мыши. Сумма убытков более 800 млн гривен. Эту недостачу, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, обнаружили в ходе аудита“, – отметил он.

В частности, как сообщил Апостол, “прожорливые мыши” пробрались в структуру Госрезерва в Черткове (Тернопольская область), где очистили склады зерна, которое поместилось бы в более чем 150 вагонов-зерновозов.

В соцсетях возмутились произошедшим.

“Копейки, украинские мыши в других отраслях съели больше“, – написал Олег Медуница.

“Есть ли у этих мышей фамилии?” – отметил Валерий Поцелуйко.

“Мыши давно мутируют, едят не только зерно“, – написал Анатолий Чубинский.

“Имеют аппетит“, – отметил Андрей Палюх.

“Какими же толстыми они должны быть. Это не мыши, это слоны!” – написал пользователь Роман Коринец.

Как сообщал “источник”, ранее ГБР провело обыски на складах Госрезерва.