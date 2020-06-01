Много полиции, испуганные люди: появилось первое видео с заминированного моста Метро в Киеве

В сети появилось видео с моста Метро в Киеве, на котором 1 июня перекрыли движение из-за угрозы взрыва.

Видео опубликовали на Facebook-странице “Киев Оперативный”.

Как видно на кадрах, на мосту много полиции, туда едут с сиренами пожарные машины. Вокруг много напуганных людей.

Как сообщал “источник”, 18 сентября прошлого года, в Киеве на мосту Метро произошло серьезное ЧП – неизвестный мужчина остановил свое авто посреди дороги и начал угрожать взрывом. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, но злоумышленник не только не сдался им, но и устроил стрельбу. Вскоре его задержали.