Муж в момент трагедии спал: появились данные о женщине, выбросившейся с ребенком из окна в Харькове

Появилась новая информация о женщине, которая рано утром 1 июня в Харькове выпала из окна на 19 этаже.

Об этом сообщается в Telegram-канале “dtp.kiev.ua”.

Как оказалось, женщина с ребенком выпали из окна подъезда, а не из своей квартиры. Муж по его словам, в это время спал в квартире и узнал о случившемся от полиции.

Погибшая Яна Н. была адвокатом и занималась семейным правом. В 2006 году она защитила кандидатскую степень в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого.

Ранее женщина работала преподавателем, а в последнее время сотрудничала с одной из частных юридических фирм.

В компании сообщили, что Яна была их партнером-консультантом, к которой обращались по вопросам, связанных с семейным правом.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появились новые детали о жуткой трагедии с женщиной и ребенком в Харькове и видео с места.