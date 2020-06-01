Нашли с “огнестрелом”: под Херсоном загадочно погиб боец ВСУ

В понедельник, 1 июня, в Херсонской области нашли тело военнослужащего с огнестрельным ранением.

Об этом сообщается на странице 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что погибший – военнослужащий одного из подразделений бригады. Он служил в одной из частей Херсонской области.

На место трагедии были вызваны правоохранители, они проводят следственные действия.

Предварительной версией смерти военнослужащего является самоубийство.

“Командование воинской части выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего”, – отмечается в сообщении бригады.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, что в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий-контрактник Андрей Алешин из Львовской области. Львовская ОГА выразила соболезнования родным и близким по поводу утраты, но в ООС заявили, что погибших за указанный день среди украинских военных не было.