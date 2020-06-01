Интересует только одно: Зеленский резко отреагировал на скандал с “пленками” Порошенко-Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандальные записи разговоров между пятым президентом Украины Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом, он призывает, чтобы Украину не втягивали в президентскую кампанию в США.

Об этом он сказал в интервью британскому The Telegraph по Skype.

“Зачем нужно снова втягивать в это Украину? Сейчас мы наслаждаемся двухпартийной поддержкой в США, как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента. Эти записи не являются чем-то приоритетным”, – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию в любой стране, или на процесс выборов в любой стране.

“Мы – независимое государство. Соединенные Штаты Америки – независимая страна”, – указал он.

Зеленский отметил, что он не будет предвосхищать расследование по этим записям.

“Послушайте, я ничего не знаю о деталях этого соглашения (между Порошенко и Байденом – “источник”). И было ли это соглашение достигнуто или отвергнуто, и существовало ли вообще это соглашение. Меня интересует только то, как можно было подслушать, записать на пленку офис президента Украины”, – сказал Зеленский.

Ранее “источник” сообщал, что партия “Слуга народа” не собирается останавливать процесс создания следственной комиссии по поводу пленочного скандала с разговорами экс-президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.