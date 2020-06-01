Май в Киеве побил печальный рекорд: синоптик рассказала об “аномалиях”

Эксперты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского заявили, что нынешний май оказался самым холодным в XXI веке.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составляла +12,4°С, что на 2,8°С ниже климатической нормы.

Холоднее всего в Киеве было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +2,0°С, а теплее – 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +27,6°С.

Май, как и год назад, оказался щедрым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 122 мм, или 230% климатической нормы.

В рейтинге самых влажных нынешний май стал шестым.

Как сообщал “источник”, лето в Украине будет сопровождаться сильными ливнями, градом и шквалами, при этом небольшая вероятность, что экстремальной и длительной будет жара.