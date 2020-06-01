На Закарпатье прошли масштабные обыски у контрабандистов: опубликованы фото ценных “находок”

В понедельник, 1 июня, на Закарпатье провели сразу несколько обысков в Ужгородском, Мукачевском и Виноградовском районах и выявили контрабанду.

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

“Сегодня утром на Закарпатье провели сразу несколько обысков в Ужгородском, Мукачевском и Виноградовском районах. Именно в Виноградове и нашли на складе у местного контрабандиста Юрия Смирнова мешки и ящики набитые полудрагоценными камнем, который как раз готовили к нелегальной отправки за границу“, – сказано в сообщении.

Как сообщал “источник”, на Закарпатье на КПП “Тиса” произошли потасовки, из-за чего было перекрыто движение. Потасовка возникла из-за изменений правил ввоза посылок без растаможивания на территорию Украины. Раньше за автобус платили 500 евро, но теперь цена 1 евро за килограмм. Но водители отказывались платить.