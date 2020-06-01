Молода душой: фото 94-летней королевы Елизаветы на лошади восхитили сеть

Верховая езда с детства была любимым хобби Елизаветы II, и на карантине она не изменяет своим привычкам. 94-летнюю королеву сфотографировали на конной прогулке в саду Виндзорского замка, где она изолировалась вместе с мужем принцем Филиппом.

На фото королева катается на Ферн – 14-летней Фелл пони. Ее прямая осанка и довольный вид вызвали в соцсетях настоящий фурор.

Фото: @RoyalFamily в Twitter

Фото: @RoyalFamily в Twitter

“Ее Величество Королева, 94 года, молода душой!” – восхищаются пользователи Twitter. – “Как мило! Хотя я не знаю, как она туда залезла. Мы с ней ровесницы, и единственное, на чем я могу ездить без посторонней помощи, это эскалатор”. “Действительно удивительный человек. В мире хаоса она наша национальная скала!”

Королева любила лошадей всю свою жизнь, а первого шотландского пони ей подарили в возрасте 4 лет. Также глава королевской семьи Великобритании каждый год посещает Виндзорскую конную выставку и любит наблюдать за скачками.

Фото: @RoyalFamily в Twitter

Фото: @RoyalFamily в Twitter

Любовь к верховой езде также передалась ее детям и внукам. Дочь королевы, принцесса Анна, стала первой королевской особой, принявшей участие в Олимпийских играх, когда участвовала в трехдневных соревнованиях по конному спорту в 1976 года в Монреале. Следуя по ее стопам, дочь Анны, Зара Тиндалл, участвовала в Олимпийских играх 2012 года и выиграла серебряную медаль в составе сборной Великобритании по конному троеборью.