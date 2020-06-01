Договаривались за спинами людей: Тимошенко призвала власть обнародовать условия МВФ

Президент Зеленский должен обнародовать условия, которые поставил перед страной Международный валютный фонд, и назвать имена уполномоченных, которые будут вести переговоры о заимствованиях.

Об этом заявила глава партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко на брифинге по результатам заседания Согласительного совета лидеров депутатских фракций и комитетов.

“Законы против интересов Украины – о распродаже сельскохозяйственной земли и об уничтожении Национального банка как государственного учреждения – президент Зеленский подписал, но никаких кредитов МВФ Украина не получила. Зато мы получили новый переговорный процесс с МВФ и новые условия”, – возмутилась Юлия Тимошенко.

Лидер партии отметила, что “за спинами украинцев” уполномоченные президентом люди ведут переговоры о получении нового кредитного формата от МВФ.

“Средства массовой информации публикуют различные перечни этих условий – это и новое повышение тарифов на газ, электроэнергию, тепло, сокращение и закрытие школ, больниц, увольнение сотен тысяч учителей, врачей, медработников. Кроме того, идет речь о том, чтобы сэкономить на пенсионерах, да еще и НАК “Нафтогаз” и наблюдательные советы превратить в иностранные структуры, которые управляют государственными монополиями”, – предостерегла глава “Батькивщины”.

Процесс переговоров с МВФ, убеждена Юлия Тимошенко, не может происходить втайне от украинского общества.

“Наше требование – не может быть никаких переговоров о будущем Украины за спиной украинцев, президент должен честно рассказать гражданам, что происходит на переговорах. Поэтому на согласительном совете я обратилась с требованием к президенту Зеленскому прийти в парламент, представить украинцам все новые условия МВФ, обнародовать фамилии людей, которые уполномочены вести переговоры с МВФ, и это нужно согласовать с украинским обществом. Мы хотим видеть этих людей во главе с Зеленским, чтобы они рассказали, что они принимают, почему сдают национальные интересы Украины, и кто за это будет отвечать”, – подчеркнула Юлия Тимошенко.